CALCIOMERCATO JUVENTUS TELLES PORTO / La Juventus si muove, come di consueto, già con un certo anticipo in vista della prossima stagione. Dalla Spagna e in particolare da 'Don Balon' si dicono certi che i bianconeri abbiano già messo le mani su un nuovo acquisto per la prossima stagione. Ci sarebbe già l'accordo con il Porto per Alex Telles, laterale brasiliano ex Inter.

Il giocatore sarebbe un profilo molto apprezzato dae le cifre dell'intesa con i lusitani si aggirerebbero intorno aidi euro. Telles è in scadenza di contratto con i Dragoes nel 2021, ma non sembrerebbero esserci spiragli per il rinnovo, situazione che dovrebbe agevolaree la Juventus.

