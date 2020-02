CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ICARDI / Il Lione spara altissimo per Moussa Dembele.

Il club francese - stando al 'Daily Mirror' - valuterebbe quasidi euro il cartellino del centravanti francese, che sfiderà ladomani nell'andata degli ottavi di. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Calciomercato Inter e Juventus: Dembele lontano, Chelsea vira su Icardi

Su Dembele negli ultimi tempi si erano incentrate le attenzioni di Manchester United e Chelsea, spaventate però dalla super valutazione del centravanti. Viste le difficoltà per arrivare al nazionale transalpino, i 'Blues' di Abramovich potrebbero intensificare il pressing per Mauro Icardi, entrato nelle mire di Lampard per la prossima estate. Il PSG non avrebbe intenzione di riscattare per 70 milioni dall'Inter il bomber argentino, che resta anche una pista calda per la Juventus.