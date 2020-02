JUVENTUS INTER TV CHIARO / Juventus-Inter come altre quattro partite della prossima giornata di campionato si giocheranno a porte chiuse.

Ieri sera è arrivata la decisione del Governo per l'emergenza sul, con il big match scudetto che si giocherà regolarmente ma senza tifosi. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Juventus-Inter, Lega Serie A e Sky valutano la diretta in chiaro

'Allianz Stadium' vuoto per il ritorno per la prima volta da avversario di Antonio Conte, con i nerazzurri che giovedì giocheranno a porte chiuse anche il match di 'San Siro' con il Ludogorets, valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Vista la rilevanza del Derby d'Italia e l'eccezionalità della situazione, la Lega Serie A e Sky Sport potrebbero valutare di trasmettere il match in chiaro come scrive stamane il quotidiano 'La Stampa'. Tra le parti dovrà esserci però piena condivisione, con aggiornamenti in merito che potrebbero arrivare già nelle prossime ore.