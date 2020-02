Inter-Ludogorets, le ultime sul rimborso dei biglietti

INTER LUDOGORETS BIGLIETTI / In virtù dell'emergenza Coronavirus, Inter-Ludogorets di Europa League, in programma giovedì sera, si disputerà a porte chiuse. Niente pubblico per il match di ritorno dei sedicesimi di finale e società nerazzurra che, a quanto si apprende da 'Corriere della Sera' e 'Corriere dello Sport', sarebbe intenzionata a rimborsare il prezzo dei biglietti a chi li aveva già acquistati. Si parla di circa 30mila tagliandi emessi, non è stata ancora rilasciata una nota ufficiale ma il club avrebbe già deciso.

Si stanno definendo gli step per chi ha acquistato i biglietti cartacei, mentre la procedura per i tagliandi acquistati online dovrebbe essere abbastanza snella.

