NAPOLI BARCELLONA PROBABILI FORMAZIONI / Luci al 'San Paolo' per Napoli-Barcellona, match d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Leo Messi per la prima volta nello stadio che fu di Maradona, con il numero dieci blaugrana che sarà ovviamente l'osservato speciale della notte partenopea. Setien affiancherà Griezmann e Vidal ala 'Pulce', con il cileno spostato in avanti vista l'emergenza infortuni nel reparto d'attacco. Panchina per Rakitic, maglia da titolare per Arthur in mediana.

Gattuso si affiderà sempre al 4-3-3 con Mertens preferito a Milik, Callejon e capitan Insigne completeranno il tridente offensivo. Tutto confermato negli altri settori, conche ritrova una maglia da titolare dopo la trasferta Brescia: nuova esclusione per Allan.

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; de Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Vidal