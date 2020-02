EMERGENZA CORONAVIRUS DIRETTA / Nella tarda serata di ieri, la decisione, comunicata dal ministro dello Sport Spadafora: cinque gare della prossima giornata di Serie A, tra cui il big match Juventus-Inter, si disputeranno a porte chiuse. Il campionato non si ferma, dunque, per l'emergenza coronavirus, che si sta facendo sentire soprattutto in Italia settentrionale. Al momento, il bilancio nel nostro paese è di 6 morti e di oltre 200 persone contagiate.

Per le ultime notizie---> clicca qui!

LIVE

11.35 - Il numero uno del Benevento, Oreste Vigorito, ha detto la sua in merito all'emergenza Coronavirus che sta colpendo l'Italia ed inevitabilmente il mondo del calcio.

11.20 - Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, arrivando questa mattina alla Protezione civile ha ammesso all'Ansa: "L'emergenza coronavirus è una sfida di tutti. Il Paese sia unito.

Occorre la massima collaborazione istituzionale".

10.50 - Nella sede della Protezione Civile, tutto pronto per la prima riunione del comitato permanente tra governo e Regioni per la gestione dell'emergenza Coronavirus. I governatori saranno presenti in teleconferenza, tutti sul posto i membri dell'esecutivo.

10.00 - Sospese gite e uscite scolastiche fino al 15 marzo. Fino alla stessa data, in Piemonte, Liguria, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli si potrà lavorare da casa con lo smart working.

9.20 - Juventus-Inter: per il big match a porte chiuse, secondo 'La Stampa', si valuta la trasmissione in tv in chiaro

9.10 - Negativi anche i sei tamponi effettuati in Abruzzo. Un caso sospetto in Toscana, mentre la Sicilia annuncia la positività di una turista bergamasca in vacanza a Palermo: è il primo caso accertato nel Sud Italia.

8.15 - La Regione autonoma Valle D'Aosta smentisce, con un comunicato ufficiale, casi di contagio: gli esami sui sei tamponi di casi sospetti hanno dato tutti esito negativo.