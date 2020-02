CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Un Milan che corre per l'Europa con Zlatan Ibrahimovic. Il ritorno a gennaio in rossonero ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi del 'Diavolo' e tirato fuori dalle sabbie mobili la squadra di Pioli. La scalata alla prossima Champions è complicata, con l'Europa League invece che diventa un obiettivo a portata della formazione meneghina. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Milan, obiettivo terzino | Sul taccuino un talento dell'Ajax

Competizione dove potrebbe esserci anche il fuoriclasse svedese la prossima stagione. La dirigenza milanista, da Gazidis al fronte Boban-Maldini, non avrebbe infatti dubbi nel confermare il 38enne attaccante per un altro anno.

Milan, non solo Ibrahimovic: conferma anche per Kjaer

Stando a 'La Gazzetta dello Sport', il Milan potrebbe presto proporre ilfino al 2021 ad Ibrahimovic, al momento sotto contratto fino 30 giugno. Determinante sarà oviamente anche la volontà del numero 21 che, come aggiunge 'Repubblica', potrebbe percepire un ingaggio daidi euro nel nuovo accordo contrattuale.

I rossoneri non vorrebbero privarsi a fine stagione di Ibra, che ha avuto un grande impatto anche come uomo spogliatoio a Milanello, oltre al rendimento in campo con 3 gol e messi a referto tra campionato e Coppa Italia. Stesso destino potrebbe toccare a Simon Kjaer, che ha convinto la dirigenza di Via Aldo Rossi. Il Milan starebbe pensando di riscattare il difensore danese dal Siviglia per 2,5 milioni di euro e di allungargli il contratto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, futuro in bilico: il pensiero di Pioli