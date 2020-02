CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ LIVERPOOL / Tutti pazzi per Fabian Ruiz, che dopo un periodo di forte appannamento è tornato a brillare nelle ultime uscite, ritrovando il gol contro Inter e Brescia tra Coppa Italia e campionato. Prestazioni in risalita quelle del centrocampista spagnolo sempre seguito dalle big di Spagna. Come anticipato da Calciomercato.it, il Real Madrid sembra il club in pole per provare a strappare l'ex Betis al club di De Laurentiis. Fabian è inoltre da tempo anche nel mirino del Barcellona di Setien che oggi in conferenza stampa ha ammesso: "Fabian è cresciuto in maniera spettacolare, so che anche qui i tifosi gli vogliono molto bene, come gliene voglio io". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, altra pretendente per Fabian Ruiz

Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse anche del Manchester City per Fabian Ruiz, mentre nella giornata di oggi sarebbe spuntata un'altra big di Premier League. Secondo quanto riferito da 'El Desmarque' Jurgen Klopp apprezzerebbe molto le qualità del centrocampista spagnolo del Napoli che sarebbe finito sulla sua lista dei desideri per rafforzare il centrocampo del Liverpool. Fabian infatti da giovane promessa si accinge a diventare una ferma realtà ed avrebbe attirato quindi anche le mire dei campioni d'Europa che nel caso sarebbero una concorrente pesante per il Real di Florentino Perez.

