Calciomercato Inter, offerto Icardi ma il tecnico non è convinto | Le ultime

CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Il futuro di Icardi è piuttosto incerto. Continua a circolare con insistenza la voce secondo cui il Paris Saint-Germain non sarebbe ora così propenso a riscattare il suo cartellino. 'Colpa', a quanto pare, del suo non buono rapporto con alcuni senatori dello spogliatoio dei parigini, inoltre proprio di recente avrebbe avuto uno 'scontro' con Tuchel per via dell'esclusione dalla gara di Champions contro il Borussia Dortmund.

Non a caso, comunque, si sono iniziati a ipotizzare diversi scenari sul futuro di Icardi.

Da quello targato Juventus al, fino al. Secondo 'Don Balon' il numero 9 è stato proposto a Florentino, da sempre suo estimatore e dunque interessato all'eventuale affare, tuttaviaviene dato poco convinto ritenendo il suo 'pupillo'ancora l'indiscusso e ideale titolare dell'attacco dei 'Blancos'., obiettivo passato e probabilmente ancora presente nonché futuro della Juventus, edel Lille sarebbero i profili più graditi al tecnico francese.

