CALCIOMERCATO MILAN BENNACER AMMONIZIONI LIONE / Ismael Bennacer è arrivato in estate al Milan dall'Empoli e si è imposto a centrocampo conquistando un posto da titolare con Pioli. L'algerino ha un forte temperamento che spesso e volentieri porta anche a cartellini gialli pesanti. Di questo ed altro ha parlato il numero 4 rossonero ai microfoni di 'Rmc Sport': "Ho preso tanti cartelli gialli, ma do sempre tutto. Sono fatto così. Pioli me ne parla? No, lo ha detto in un intervista ma sa che è nel mio temperamento. Prima correvo tanto e per nulla, adesso meglio. Faccio tanti chilometri a partita".

Bennacer ha quindi spostato il tiro su un retroscena estivo riguardante il Lione: "Volevo prima fare la Coppa d'Africa. Ero già stato contattato dal Lione, ma al mio agente ho detto di non farmi sapere niente fin tanto che non ci fosse stato un interesse reale. Il Milan voleva chiudere durante la Coppa d'Africa, quindi prima della finale la scelta era già fatta. Con l'OL come detto ho avuto dei contatti, era un bel progetto che mi è piaciuto. Avevo incontrato Florian Maurice che mi avrebbe voluto. Poi sono arrivati Sylvinho e Juninho ma non ho più avuto notizie”.

IBRA - "La sua personalità ci aiuta molto. Dopo la partita contro il Torino nonostante avessimo vinto non era contento, era veramente incazzato”.

