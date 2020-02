PSG THIAGO SILVA HERRERA INFORTUNIO CHAMPIONS / Brutte notizie per il Paris Saint Germain di Thomas Tuchel che perde in un colpo solo due pedine importanti come Ander Herrera e soprattutto Thiago Silva.

I parigini dovranno fare a meno del centrocampista e del difensore per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund in programma l'11 marzo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, insidia inglese per Icardi

La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale del PSG che ha diramato il report medico con relativi tempi di recupero: "Ander Herrera ha subito una lesione del quadricipite sinistro e sarà assente tra le 6 e le 8 settimane a seconda dell'evoluzione. Thiago Silva, infortunatosi durante la partita contro il Bordeaux, ha subito una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Una guarigione è stimata in 3 settimane in base alla tabella clinica".

LEGGI ANCHE >>> Psg, futuro Allegri: il mister fa chiarezza