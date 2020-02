CORONAVIRUS SERIE A PORTE CHIUSE SPADAFORA / Italia in fibrillazione per l'emergenza legata al Coronavirus. Nelle aree interessate dall'emergenza Coronavirus le partite si disputeranno a porte chiuse. A confermarlo è stato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, che ai microfoni del 'Tg2' ha sottolineato: "Sono gia’ in vigore ordinanze che vietano manifestazioni sportive fino a domenica prossima compresa, inzialmente nelle regioni di Piemonte, Lombardia e Veneto. Con i provvedimenti che stiamo firmando in questi minuti estendiamo (il divieto, ndr) anche al Friuli Venezia Giulia, alla Liguria e all’Emilia-Romagna, ma venendo anche incontro alle richieste legittime che sono arrivate dal mondo sportivo abbiamo consentito di disputare gli eventi a porte chiuse".

Spadafora ha quindi evidenziato che "non è stato esteso al resto d'Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi".

Coronavirus, Serie A a porte chiuse: come funzionano i rimborsi dei biglietti