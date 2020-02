CALCIOMERCATO JUVENTUS MESSI THIAGO ALCANTARA / Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus potrebbe compiere un importante restyling a centrocampo. Incertissime le conferme di Ramsey e Rabiot, i colpi a costo zero della scorsa finestra estiva che fin qui hanno reso al di sotto delle attese. Le partenze di entrambi consentirebbero ai bianconeri di mettere a bilancio due ottime plusvalenze e quella liquidità necessaria per provare a mettere a segno un grande colpo. Per la mediana il 'sogno' rimane Paul Pogba, anche se sono da capogiro, tra ingaggio e cartellino, le cifre dell'eventuale operazione col Manchester United, con il quale il campione francese è in rotta da tempo.

In alternativa, ma non solo, la Juventus valuterebbe poi Thiago Alcantara, centrocampista figlio d'arte, precisamente di Mazinho che negli anni '90 giocò in Italia con le maglie di Lecce e Fiorentina.

Il classe '91 sa fare quasi tutto a metà campo, l'unico neo sono i problemi fisici che hanno contraddistinto anche l'avventura al Bayern Monaco , dove lo portò quasi sei anni fa Pep. I bavaresi pare lo valutino sui 70 milioni di euro, una cifra elevata visto che il suo contratto scade nel, quindi fra solo un anno. L'ostacolo numero uno, però, non sarebbe il prezzo, comunque trattabile, ma Leo. Secondo 'Don Balon' il fuoriclasse argentino rivorrebbe al Barcellona il naturalizzato spagnolo, che nell'ambiente blaugrana molti rimpiangono. Tra questi, a quanto pare, pure 'La Pulce, il cui inserimento rischia di complicare e non poco il piano dei bianconeri.

