Calciomercato Milan, Suso al Monza: la proposta di Berlusconi a Galliani

CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI SUSO BERLUSCONI MONZA / Dopo una lunga parabola discendente Suso e il Milan hanno separato le proprie strade lo scorso gennaio con il trasferimento al Siviglia dell'ex Liverpool che è quindi tornato in patria.

Un'idea quella legata all'esterno offensivo andaluso che era balenata anche nella mente di Silvioper il suo, come confermato anche daGalliani ai microfoni di 'Repubblica': "Se uno ha degli obiettivi, deve dichiararli. Qualche settimana fa Silvio Berlusconi mi ha chiamato: Adriano, mi fa, Suso è andato via dal Milan: perché non lo abbiamo preso noi? Ma fermiamoci qua che poi ci prendono per matti. Pensiamo alla C”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

