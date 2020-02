MILAN GENOA PORTE CHIUSE CORONAVIRUS / L'effetto Coronavirus in Italia si sente forte e chiaro, anche nel mondo del calcio dove si va verso le partite a porte chiuse dopo aver rinviato alcuni match dell'ultimo turno. In tal senso il Milan si fa già trovare pronto emettendo un comunicato ufficiale in merito alla questione: "AC Milan sta monitorando la situazione sulla base delle disposizioni sugli eventi sportivi che Governo, Regione Lombardia e le istituzioni sportive stanno attuando per far fronte all'emergenza del Coronavirus.

Più specificatamente, per quanto riguarda il match tra Milan ein programma domenica 1 marzo aalle ore 12.30, il Club, pur auspicando di poterlo condividere con i propri tifosi, conferma già da ora di aver predisposto una procedura di rimborso dei biglietti nel caso le autorità decidano per la disputa a porte chiuse".

