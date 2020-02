CALCIOMERCATO ROMA SMALLING MANCHESTER UNITED / Altra grande prestazione, ieri contro il Lecce, di Chris Smalling, che si sta confermando una delle sorprese più liete della Roma di quest'anno. Il difensore inglese ha parlato in un'intervista a 'Sky Sports Uk' del suo futuro: il giocatore è in prestito dal Manchester United e servono circa 20 milioni di euro per il suo riscatto. "La decisione sarà interessante da prendere - ha spiegato - Io e la mia famiglia abbiamo avvertito tutto l'amore dei tifosi. Potrei restare qui a lungo.

Nessuna clausola per il mio riacquisto? Ci siamo detti 'facciamo una buona stagione, speriamo che le cose vadano bene per la squadra e per me'. Ci incontreremo alla fine della stagione, manca ancora un po' dunque vedremo come andrà a finire".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma-Lecce, si ferma Pellegrini: le ultime

Calciomercato Roma, doppia minaccia dalla Premier per Smalling