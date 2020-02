BOLOGNA CORONAVIRUS / Le giovanili del Bologna si fermano per una settimana a causa dell'emergenza coronavirus: niente allenamenti per i baby rossoblù come annunciato dalla società con un comunicato.

"In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza della Regione Emilia-Romagna, il Bologna Fc 1909 sospende per questa settimana l’attività del settore giovanile - si legge in una nota diramata dal club emiliano - .

Il Settore Giovanile e Scolastico dellaha emesso il seguente comunicato: 'Considerata l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del contagio da Coronavirus, viste le ordinanze regionali e le indicazioni dei Ministeri competenti, a titolo precauzionale, si sospendono fino al 2 marzo 2020 tutte le attività del Settore Giovanile e Scolastico organizzate dal Coordinamento Regionale SGS dell'Emilia-Romagna, del Friuli Venezia Giulia e del Piemonte e Valle D'Aosta'".

Tutto regolare invece per la prima squadra: domani è prevista la ripresa degli allenamenti a porte chiuse "in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza della Regione Emilia Romagna".