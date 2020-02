CORONAVIRUS CASTELLACCI SERIE A / Giocare a porte chiuse non potrebbe bastare: è l'opinione dell'ex medico della Nazionale Enrico Castellacci in merito all'emergenza Coronavirus. In alcune dichiarazioni riportate da 'ansa.it', il professor Castellacci motiva il suo parere: "Si tratta di un problema complesso: bisogna capire quali sono le priorità in questo momento e non c'è il calcio ma il controllo del Coronavirus. Se questa epidemia dovesse aumentare a macchia di leopardo, come chiudono gli stadi del nord chiudono gli stadi del sud.

E' un'ipotesi plausibile, non certo un mio suggerimento, la sospensione di un campionato".

Castellacci spiega che giocare a porte chiuse ha senso se il coronavirus "resta limitato a dov'è adesso" ma è plausibile che ci sia uno sviluppo con "Altre regioni interessate": in questo caso allora "fermare il campionato non è un'eresia". Infine, Castellacci conclude: "In questo momento la priorità in Italia non è il calcio. La priorità è un'altra. Le cose che possono sembrare fantascientifiche diventano realtà".