Calciomercato Milan, Ibrahimovic e Donnarumma verso l'addio

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC DONNARUMMA / Tempo di riflessioni in casa Milan, dopo il pareggio in casa della Fiorentina. Vera e propria occasione sprecata da parte dei rossoneri, che in vantaggio e in superiorità numerica hanno subito l'1-1 nel finale, rischiando anche di perdere. E' molto probabilmente il colpo di grazia definitivo alle ambizioni di rimonta Champions e senza quarto posto potrebbero cambiare i destini di diversi protagonisti con la maglia del Diavolo. La Champions sarebbe, innanzitutto, la condizione per il rinnovo automatico di Zlatan Ibrahimovic.

Anche, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, potrebbe salutare, visto anche il contratto in scadenza nel 2021. Per entrambi, come riportato da 'Sport Mediaset', ci sarà da confrontarsi con la società per capirne reali ambizioni e programmi. Ma le possibilità di un addio a fine stagione, al momento, appaiano piuttosto elevate.

