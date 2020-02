JUVENTUS DE LIGT CHAMPIONS SARRI / In una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale della UEFA, Matthijs de Ligt ha presentato la trasferta di Lione in programma mercoledì e parlato così dell'obiettivo Champions League: "Il Lione è una squadra molto forte, con tanti giovani. In questo senso è simile al mio Ajax. La Champions? È importante crederci, ogni squadra sogna di vincerla e noi abbiamo le qualità per farlo".

Sul suo ambientamento in bianconero: "Ambientarsi è difficile perché spesso ti trovi uno contro uno con l’attaccante.

In Italia si gioca anche con più uomini contro un attaccante, ed è molto diverso, ma questo mi ha permesso di diventare il difensore che sono oggi. Non ho paura di andare uno contro uno ed è una cosa che ho imparato all’Ajax". Infine, il giovane difensore olandese si è espresso su Maurizio: "La Juventus è la squadra più forte d’Italia, vuole attaccare e vincere. Con questo allenatore è importante partire dalle retrovie, avanzare con coraggio e far vedere che hai voglia di giocare la palla. Per riuscirci devi avere una buona tecnica, che è sempre importante".

