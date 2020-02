NAPOLI BARCELLONA CONVOCATI GATTUSO KOULIBALY / Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Barcellona in Champions League. Non ci sarà nemmeno questa volta Kalidou Koulibaly, ancora alle prese con un percorso di lavoro personalizzato. Fuori anche Ghoulam, Llorente e Younes.

Ecco l'elenco completo: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano.

