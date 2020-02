Valencia, emergenza coronavirus: il comunicato per i tifosi

VALENCIA CORONAVIRUS / In merito all'emergenza coronavirus, arriva il comunicato del Valencia, diretto ai propri tifosi presenti a Milano la settimana scorsa per la sfida di Champions League contro l'Atalanta. Il club iberico da' alcune indicazioni di massima relative alla salute dei propri tifosi. "Il rischio di infezione per le persone che sono state in Italia in questi giorni si classifica da basso a moderato - si legge - Se nei 14 giorni successivi al ritorno in Spagna avete un buono stato di salute, potete continuare una vita normale. Da tenere sotto controllo febbre, tosse o eventuale sensazione di mancanza di fiato.

Si raccomanda l'osservazione delle forme di igiene abituali, in caso di malattie a trasmissione respiratoria. Nel caso dei sintomi descritti, si raccomanda di restare nella propria abitazione, stando a distanza di almeno un metro dalle altre persone. Contattare inoltre il servizio medico, descrivendo i sintomi per poter effettuare una valutazione".

