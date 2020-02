CALCIOMERCATO JUVENTUS LIONE DEMBELE / Mercoledì se lo ritroveranno davanti in Champions League con la speranza che non arrivino indicazioni positive: la Juventus osserverà con ancora più attenzione Moussa Dembele, 23enne attaccante francese che da tempo è seguito dai bianconeri. Il talento del Lione in questa stagione è riuscito ad andare a segno già 20 volte in 38 partite, conquistando l'attenzione di diverse società. Apprezzato molto in Premier League, dove soprattutto Chelsea e Manchester United hanno attivato i radar su di lui.

Già a gennaio i club inglesi ci hanno provato, scontrandosi però con le resistenze del presidenteche ha resistito agli assalti ed evitato l'addio del calciatore.

In estate il copione si ripeterà con il numero uno del club francese pronto a chiedere la luna per Dembele: secondo quanto riferisce il 'Mirror', infatti, per mettere le mani sul 23enne occorrerà un'offerta da almeno 90 milioni di euro. Cifra che potrebbe ridurre in maniera sensibile il numero delle squadre interessate: al momento, Juventus a parte, in pole sembrerebbe esserci il Chelsea con il Manchester United che potrebbe scavalcare i rivali in caso di approdo in Champions League.