JUVENTUS AGNELLI MESSI NAPOLI / Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato a 'Radio 24' soffermandosi su diversi argomenti, tra i quali anche il possibile arrivo in Serie A di Lionel Messi che avrebbe la possibilità di liberarsi in estate dal Barcellona a parametro zero.

Il numero uno del club bianconero ha affermato: "Di Messi mi hanno detto della clausola,lo ha chiamato...Se lo prendono altre big in? Deve essere uno stimolo per il campionato. Se tutte avessero un campione come Ronaldo o Messi, ci sarebbe un altro impatto della Serie A nel mondo. Il nostro problema è l'estero: se provate a vedere una partita di Serie A, diventa una via crucis senza destinazione".

Dell'addio di Messi al Barcellona si è iniziato a parlare dopo i vari scandali che stanno caratterizzando la stagione blaugrana: la 'Pulce' in campo continua a fare il suo come dimostra il poker realizzato sabato scorso ed oggi al suo arrivo a Napoli è stato accolto tra l'entusiasmo dei tifosi azzurri che gli hanno dedicato il coro che fu di Maradona.