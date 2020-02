CORONAVIRUS SERIE A INTER JUVENTUS GRAVINA / Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza stampa al termine del Consiglio Federale FIGC per l'emergenza Coronavirus.

Queste le dichiarazioni del presidente della Federazione: "Ci siamo ispirati a un principio di buon senso, per dare grande garanzia e sicurezza sotto il profilo della certezza che vogliamo dare ai ragazzi e alle loro famiglie. Abbiamo dunque annullato una serie di stage che erano stati richiesti dal Cte abbiamo annullato una serie di corsi di formazione che potranno essere svolti in una fase successiva".

INTER-LUDOGORETS - "Questa mattina ho inoltrato al ministro Speranza, una richiesta ufficiale per quanto riguarda la gara di Europa League tra Inter e Ludogorets: siamo in attesa di un riscontro che ci è stato preannunciato positivo per lo svolgimento della partita a porte chiuse a San Siro giovedì sera".

SERIE A - "Probabilmente già da domenica la Serie A si disputerà a porte chiuse. Dipendiamo esclusivamente da quelle che saranno valutazioni politiche, tecniche e scientifiche: per il momento quello che emerge è una disposizione di sospensione delle manifestazioni sportive in alcune aree geografiche. Ci siamo preoccupati di distinguere le manifestazioni che è possibile disputare a porte chiuse avanzando questa richiesta".

FRIULI-VENEZIA GIULIA - "Sospensione manifestazioni pubbliche fino all'1 marzo (Udinese-Fiorentina compresa, ndr)? Questa ordinanza sarebbe superata dal decreto perché ci sarebbe una disposizione dal massimo organismo, ma credo e mi auspico che tutti i provvedimenti saranno presi di comune accordo tra il Ministro della Salute e i relativi presidenti delle regioni".