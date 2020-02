NAPOLI BARCELLONA MESSI CHAMPIONS / Accoglienza straordinaria per il Barcellona a Napoli: oltre 250 tifosi azzurri hanno atteso la comitiva di Setien nei pressi dell'hotel che ospiterà il ritiro blaugrana, a via Medina. Solo applausi per gli azulgrana, e soprattutto per Messi, al quale sono stati dedicati i cori che erano di Maradona.

Un'atmosfera di festa totalmente opposta rispetto a quella vissuta tre anni fa con l'arrivo del Real Madrid, quando i blancos efurono fischiatissimi. L'unico a ricevere qualche applauso fu Florentino, che si guadagnò l'affetto dei presenti con un gesto di saluti. I partenopei, invece, hanno per Messi una predilezione innata: per loro è l'erede di Maradona ed è molto probabile che anche il San Paolo, domani sera, gli riserverà un'accoglienza caldissima... Nel senso buono del termine.