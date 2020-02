CORONAVIRUS INTER LUDOGORETS FIRENZE ROMA / C'è attesa per conoscere quale saranno le decisioni che riguarderanno il calcio italiano per l'emergenza Coronavirus: se il consiglio federale in corso a Roma deciderà se e quali partite saranno disputate a porte chiuse, la Uefa è chiamata a prendere una decisione su Inter-Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì sera a 'San Siro'.

Viste le disposizioni delle autorità di sospendere tutte le manifestazioni sportive in Lombardia fino al 1 marzo, la gara non potrà essere disputata con il pubblico: a questo punto le ipotesi - escluso il rinvio - sono giocare a porte chiuse o in campo neutro.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, iniziato il Consiglio Federale | LA DIRETTA

Nella seconda ipotesi, secondo quanto si legge sul 'Corriere della Sera', ci sono anche due città italiane prese in considerazione dalla Uefa: Roma e Firenze. Ad ogni modo una decisione sarà presa in breve tempo considerata la necessità di organizzare l'evento anche dal punto di vista dell'ordine pubblico con il previsto arrivo, nel caso in cui la partita si disputasse a porte aperte di circa 600 tifosi bulgari.