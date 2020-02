CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC MUSSO RADU / L'Inter attende fiduciosa il rientro di Samir Handanovic.

Migliorando le condizioni del portiere sloveno dopo l'infrazione al dito rimediata la scorsa settimana, conche spera di ritrovarlo per il big match di domenica contro in casa della, che potrebbe giocarsi a porte chiuse a causa dell'emergenze

Visto l'infortunio occorso al capitano, la dirigenza interista avrebbe deciso di mettere alle sue spalle un dodicesimo di livello per la prossima stagione. E, come scrive 'Tuttosport', la sfida per questa casella sarebbe ristretta ad oggi a Radu e Musso. Il rumeno tornerebbe dal prestito al Parma, mentre l'argentino dell'Udinese piace a Marotta e continua ad essere monitorato costantemente dagli osservatori nerazzurri. Padelli dovrebbe quindi scalare a terzo portiere, mentre Berni (in scadenza) terminerà la sua avventura all'Inter.