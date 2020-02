Calciomercato, addio Ronaldo | Heath spaventa la Juventus

CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO - Con il gol alla Spal di sabato Cristiano Ronaldo ha pareggiato il record di Batistuta e Quagliarella andando a segno per 11 partite di Serie A di fila. Ora i tifosi della Juventus sperano che il campione portoghese possa continuare a fare centro anche in Champions League, grande obiettivo stagionale dei bianconeri. Qualora CR7 dovesse riuscire a portare la 'Vecchia Signora' sul tetto d'Europa, peraltro, il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino.

Tornano infatti a circolare voci sul suo possibile addio, con una destinazione clamorosa.

Intervistato dal 'Mirror', il manager del Minnesota United ha parlato così di Cristiano Ronaldo: "Sarebbe incredibile vederlo nella MLS e se c'è qualcuno che può convincerlo quello è David Beckham - ha dichiarato Adrian Heath - Penso che sia possibile vedere lui e Messi negli Stati Uniti come successo in passato con altri grandi campioni come Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Steven Gerrard e Frank Lampard. Considerato poi il rapporto con Beckham, credo che l'affare possa davvero andare in porto". I tifosi di Miami già sognano.

