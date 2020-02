Calciomercato, è fatta: Pepito Rossi torna a giocare

CALCIOMERCATO ROSSI REAL SALT LAKE - Svincolato da un anno e mezzo dopo la breve e sfortunata esperienza al Genoa, Giuseppe Rossi è pronto a tornare a giocare. Il 33enne attaccante italo-americano giocherà nella Major League Soccer statunitense con il Real Salt Lake.

Nella notte è sceso in campo per un provino nel test match contro ile le risposte sono state positive: adesso si attende soltanto la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale. Nelle scorse settimane Pepito Rossi era stato accostato a club di Serie B , ma le trattative non sono mai entrate nel vivo.