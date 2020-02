CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA COMMISSO / Federico Chiesa sarà tra i protagonisti del prossimo calciomercato. L'esterno della Fiorentina, nonostante un lungo corteggiamento da parte della Juventus l'estate scorsa, alla fine è rimasto in Toscana. Una promessa mantenuta dunque da Rocco Commisso.

Il nuovo proprietario del club viola non voleva iniziare la sua avventura con una cessione illustre ma la sensazione è che tutto sia stato solo rimandato.

Nelle scorse ore la notizia che ha fatto sorridere solo a metà i tifosi della Fiorentina: Chiesa entro la fine di marzo potrebbe rinnovare il proprio accordo con i Viola, fino al 2024. Poi sarà tutto nelle sue mani. Dietro al prolungamento, infatti, ci sarebbe una promessa fatta al giocatore: se chiedesse di essere ceduto verrebbe accontentato a condizione che non sia alla Juventus.

Il futuro di Federico Chiesa resta dunque davvero tutto da scrivere e Rocco Commisso - intervenuto ai microfoni di DAZN - ha lasciato intendere che nulla è scontato: "Non so se Chiesa partirà - ammette il numero uno del club - La mia promessa era di non farlo partire l'estate scorsa. Quest'anno però non so".

