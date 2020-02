NAPOLI BARCELLONA INSIGNE / Vigilia di Napoli-Barcellona, match d'andata degli ottavi di Champions League. Oltre a Gattuso, in conferenza stampa è intervenuto anche Lorenzo Insigne per presentare la sfida contro Messi e compagni: "La viviamo serenamente, affrontiamo una grande squadra. Dobbiamo prepararla nel migliore modo possibile. Sappiamo che hanno Messi e non solo: lui è il numero uno e dovremo limitarlo".

Differerenze campionato-Champions - "E' una gara difficile, sappiamo che in campionato non stiamo facendo benissimo ma la Champions ha un altro fascino. A Brescia abbiamo fatto una buona gara e siamo in fiducia. Anche in campionato dobbiamo affrontare le partite come la Champions perché anche col Brescia puoi avere problemi. E' già capitato col Genk e con altre piccole: poi becchi il Liverpool e fai risultato. La stiamo preparando al 100% seguendo il mister per avere la giusta mentalità. Per fare gol, non prenderle e fare una grande gara".

Messi-Maradona - "Ho già detto che Messi è il più forte al mondo, ma non voglio fare paragoni.

Per noiè tutto, è sacro. Senza togliere nulla a Messi che è il più forte di tutti. Vicende extracampo? Non so cosa sia successo, leggo delle cose come gli altri. Dopo l'Eibar non penso abbiano problemi, dobbiamo pensare solo a noi".

Leader del gruppo - "E' merito del mister che mi ha dato subito fiducia, l'ho sentito sempre al mio fianco. Da napoletano queste gare le sento molto: ma con l'aiuto di tutti possiamo fare bene. Gattuso dal primo giorno ci ha dato carica, ci ha fatto sentire la fiducia. I suoi discorsi sono piaciuti a tutti e l'abbiamo seguito. Ci tiene tutti sul pezzo e spero continui a darci una mano ogni giorno perché ha esperienza da giocatore e allenatore".

Nuova impresa - "Sono convinto faremo una grande gara, ma sappiamo che sarà difficile, hanno tanti campioni e dovremo ragionare da squadra, solo così si può fare una grande partita, si vince di squadra, non singolarmente. da me i tifosi si attendono tantissimo, accetto le critiche, sono sereno e sono sempre venuto fuori da questi periodi e lo sto facendo ancora".

Grandi sfide - "Spero di essere ancora protagonista, ma anche se segna Ospina va bene uguale. L'importante è il risultato e la prestazione. L'Inter in Coppa Italia ed Euro 2020? Adesso dobbiamo pensare di partita in partita. Se iniziamo a guardare già da ora all'Inter in Coppa Italia e all'Europeo, andiamo fuori di testa".