EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A RECUPERO PARTITE / L'emergenza legata al Coronavirus paralizza anche il mondo del calcio. Soprattutto ai livelli più alti, quindi in Serie A ed in vista degli impegni europei delle nostre squadre ancora in corsa tra Champions ed EuropaLeague, con calendarimoltofitti di impegni che rende complicatissimo recuperare le partite rinviate. Anche di questo si parlerà nel vertice di oggi tra FIGC, Leghe e Governo e nel consiglio federale convocato per far fronte all'emergenza. In attesa di nuove comunicazioni ufficiali, facciamo quindi il punto sulle partite rinviate in Serie A, le date dei recuperi e le ultime notizie in vista della 26a giornata campionato in cui spicca il big match Juventus-Inter. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, da Inter-Sampdoria a Atalanta-Sassuolo: le possibili date dei recuperi

Nell'ultimo weekend di Serie A sono state rinviate in tutto 4 partite della 25a giornata di campionato, tutte originariamente in programma domenica 23 febbraio. Per Atalanta-Sassuolo l'unico 'ostacolo' da aggirare per il recupero è la partecipazione dei bergamaschi alla fase finale della Champions League, quindi la prima data utile per il recupero dell'incontro potrebbe essere il 18 marzo. Per Torino-Parma ci sono due date in ballo: 4 o 11 marzo, giorno in cui potrebbe essere recuperata anche Cagliari-Verona. Dubbi invece su Inter-Sampdoria, legati al fatto che i nerazzurri sono ancora in corsa sia in Coppa Italia che in Europa League: dovesse la formazione nerazzurra raggiungere la finale in entrambe le competizioni, infatti, l'unica data disponibile per il recupero sarebbe il 20 maggio, a metà tra Inter-Napoli e Atalanta-Inter che sono le ultime due giornate di campionato.

Scenario che il mondo interista vorrebbe evitare, per questo si è fatta largo anche l'ipotesi di recuperare Inter-Samp tra una settimana, ovvero il, spostando così il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli al 13 maggio e facendo slittare la finale del trofeo al 20 maggio. Una serie di incastri che si cercherà di completare nelle prossime ore.

Serie A ed Europa League, le ultime sui prossimi impegni

Ma oltre ai recuperi, in queste ore la decisione più importante riguarda anche il regolare svolgimento dei prossimi impegni. Sotto osservazione in modo particolare gli eventi sportivi in programma in Lombardia, Piemonte e Veneto, ma anche in Friuli-Venezia Giulia dove l'ordinanza firmata dalla Regione ha già stoppato e rinviato Udinese-Fiorentina in programma sabato 29 febbraio. Prima però c'è l'impegno in Europa League dell'Inter che giovedì affronterà il Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di finale: scartate le ipotesi complicate dell'inversione dei campi e della partita in un impianto neutro, la gara si svolgerà regolarmente ma a porte chiuse. Manca solo l'ufficialità.

Tutti in attesa invece di capire cosa succederà con le altre partite del weekend di campionato. Si attende soprattutto la decisione sul big match scudetto tra Juventus e Inter. In questo caso al momento il rinvio appare improbabile soprattutto per il problema dei calendari pieni di entrambe le squadre. Quindi allo stato attuale delle cose l'unica cosa certa (o quasi) è che si giocherà domenica sera. L'ordinanza della Regione Piemonte che sospende anche le manifestazioni sportive è valida fino a sabato 29, ovvero giorno della vigilia dell'incontro. La possibilità più concreta ad ora è che si giochi a porte chiuse, anche se non va esclusa del tutto la possibilità di giocare in campo neutro. Stesso discorso per Milan-Genoa delle 12.30.

