NAPOLI BARCELLONA CHAMPIONS GATTUSO / Giornata di vigilia per il Napoli di Gennaro Gattuso. Gli azzurri scenderanno in campo domani al San Paolo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico in conferenza stampa presenta il match contro i blaugrana:

"Siamo vicini alle persone colpite dal Coronavirus e al Governo, sperando che la situazione si risolva quanto prima".

"Stamattina, quando mi sono svegliato, ho pensato a tutti i sacrifici che ho fatto con il mio staff, con Gigi Riccio, a Creta, Palermo, Pisa, a tutte le problematiche che abbiamo affrontato in questi anni, è un'opportunitá che ci siamo guadagnati soffrendo in questi anni"

Cosa vorrà per essere soddisfatto?

“Domani sarò soddisfatto se vedo una prestazione da squadra, Messi è il più grande giocatore di quest'epoca per come ha vissuto dentro e fuori dal campo, è un esempio per il calcio mondiale, per i bambini, non ha mai avuto una parola fuori posto, lo vedo farei cose impensabili che riescono solo alla playstation”.

Quanto è cresciuto Insigne?

"Deve migliorare da capitano nell’essere coerente in tutto ciò che fa, ma in campo mi ha sorpreso, è un giocatore molto intelligente, apprende subito, questo mi è piaciuto. Pur non avendo grande fisicità, corre 12 km a partita".

Che partita sará?

"Affrontiamo una grandissima squadra, devo ringraziare la squadra e Ancelotti perché non ho fatto nulla per disputare quest’ottavo di finale. C’è emozione, sono due giorni che smanetto col mio staff, hanno dei campioni ma con Setien stanno tornando a proporre il loro calcio. Con Valverde ci mettevano in media 12 secondi per recuperare palla, con Setien sei, se non facciamo le cose fatte bene rischiamo grosso".

Costruirete dal basso?

"Vedrete domani. Bisogna riuscire a trovare le parole giuste, oggi la cosa più difficile è comunicare a quei tre-quattro giocatori che non saranno in panchina. La squadra sta sul pezzo se sei coerente, se arrivi al centro qualche ora prima, se mostri che c’è un lavoro importante alle spalle.

Oggi i giocatori sono molto più evoluti dei nostri tempi, ti pensano ancora di più".

Che ricordi ha di queste sfide da calciatore?

"È molto più difficile arrivare a questa sfida da allenatore che da giocatore, quando affrontavi il Barcellona di Xavi e Iniesta ti guardavi per giorni e pensavi che stessero facendo un altro sport. Erano di un altro pianeta".

Come si ferma Leo?

"Non bisogna pensare che affrontiamo Messi, giochiamo contro tutto il Barcellona. Se mettiamo la qualità a disposizione del gruppo possiamo farcela. Servono due partite: una quando hai la palla, l’altra quando non ce l’hai. Voglio un Napoli senza paura, al San Paolo, tolta la Juve, non abbiamo fatto benissimo per ora. Parecchie sciagure umane…".

Cosa manca a Lozano?

"Sto facendo altre scelte, deve lavorare per farsi trovare pronto quando sarà il suo momento. Non è l'unico che non sta avendo spazio".

Meglio una squadra di Gattuso o una di Kakà e Ronaldinho?

"Meglio cinque e cinque. Prima dicevo sempre che in una partitella difensori contro attaccanti vincono i primi, ma ora cerco un calcio diverso. Il calcio di Setien mi piace, lo spio dai tempi di Las Palmas, l'ho affrontato in Europa col Betis... Lo rispetto molto. Mi piace la sua maniera di costruire gioco, come recuperano palla, come creano superiorità utilizzando il portiere".

Il Barcellona ha perso negli anni scorsi contro Roma e Liverpool....

"Non ci penso, chi andrà in campo tra loro ha vinto tutto. Con Setien sto rivedendo un Barça che non si vedeva da tempo. Mi sta piacendo".

Il Napoli è in crescita?

"Ho sempre avuto fiducia in questa squadra, siamo migliorati in compattezza. Si parla del Brescia, ma il problema delle piccole questa squadra ce l'ha da sempre, non solo con me".

Anche il Barcellona sta avendo problemi in difesa

"Sì, ma ha qualcosa in più a noi. Dobbiamo essere onesti. Prepariamola bene e vediamo cosa accade in questi 180 minuti".

Il Napoli può vincere la Champions?

"Mai dire mai" (ride, ndr)