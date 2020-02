Calciomercato Juventus, futuro ter Stegen: il portiere allo scoperto

JUVENTUS BARCELLONA TER STEGEN / Marc-André Ter Stegen è tra i portieri più apprezzati in questi ultimi anni. L'estremo difensore tedesco è finito nel mirino dei grandi club, come la Juventus, ma da Barcellona non sembra esserci alcuna preoccupazione. Il classe 1992 ha un contratto in scadenza fra due anni e la volontà è quella di proseguire a vestire la maglia blaugrana ma non c'è fretta: "Qui stiamo molto bene e l'intenzione è di proseguire - ammette l'estremo difensore a 'MundoDeportivo' - Ci sono conversazioni ma non c'è fretta da parte mia.

Lascio tutto nelle mani del mio agente, che mi informa su ogni cosa".

La Juventus, come sappiamo, si è cautelata con il rinnovo di Szczesny ma il portiere polacco potrebbe comunque lasciare i bianconeri di fronte ad un'importante offerta. Da monitorare ci sarà ovviamente anche la situazione legata a Gianluigi Donnarumma: un suo addio al Milan potrebbe davvero scatenare un vero effetto domino.

