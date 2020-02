Calciomercato, affare Boadu | Juventus sorpassata

CALCIOMERCATO JUVENTUS BOADU - Da tempo la Juventus ha messo gli occhi su Myron Boadu.

Il centravanti olandese di origini ghanesi classe 2001 sta incantando tutta l'Europa con la maglia dell': tra campionato ed Europa League ha già messo a segno 19 gol (più 13 assist vincenti) in 34 presenze. Numeri e prestazioni che hanno attirato l'attenzione su di lui: la 'Vecchia Signora', però, dovrà fare i conti con la concorrenza delche secondo il portale '90min' sarebbe in pole nella corsa al giovane talento nativo di Amsterdam, per il quale sarebbe disposto a fare follie.