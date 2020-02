Calciomercato Juventus, addio Sarri: una settimana da dentro o fuori

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI / Sarà una settimana calda quella che vivrà Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus è finito nel mirino della critica per un gioco non ritenuto all'altezza delle aspettative. Il pesante e inaspettato ko con il Verona, l'otto febbraio scorso, ha fatto scattare l'allarme e dopo il pareggio sofferto a San Siro con il Milan in Coppa Italia sono arrivate due vittorie che le ultime della classifica.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

I successi contro Spal e Brescia ovviamente non bastano per sostenere che il paziente sia guarito. Troppo deboli le squadre per considerarli banchi di prova attendibili ma i prossimi match ci diranno davvero molto di più: i bianconeri in pochi giorni se la vedranno in Champions League con il Lione, con l'Inter in campionato e il Milan in Coppa Italia.

Se Sarri dovesse fallire uno dei tre appuntamenti, soprattutto quello in Europa, la sua panchina sarebbe davvero a rischio. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport di stamani.

Il futuro della panchina bianconero potrebbe dunque essere deciso in queste prossime settimane.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Juventus, un gol per il futuro | Novità su Ramsey

Juventus, pronte le alternative in panchina

Per sostituire Maurizio Sarri il sogno, come la passata stagione, è Pep Guardiola. Le dichiarazioni del tecnico spagnolo però non lasciano ben sperare il popolo juventino che in caso di esonero dell'ex Chelsea dovrà guardarsi altrove. Proprio per questo il nome più caldo potrebbe diventare quello di Simone Inzaghi. L'allenatore italiano si sta rendendo protagonista di una cavalcata pazzesca con la Lazio, che ha battuto i bianconeri in entrambe le occasioni. Inzaghi piace anche al Psg, club che con Leonardo sta seguendo gli sviluppi legati a Massimiliano Allegri. L'ex bianconero è stato accostato alla panchina della Juventus ma ad oggi sembra la pista meno percorribile ma mai dire mai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO Marcos Alonso padre: "Tornare in Serie A? Mio figlio ama l'Italia"