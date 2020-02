Serie A, annuncio Casasco su gare a porte chiuse: "Tre vantaggi"

SERIE A CORONAVIRUS CASASCO / Maurizio Casasco, presidente di Confapi e della federazione italiana dei medici sportivi, ha parlato del Coronavirus e della possibilità di giocare a porte chiuse le prossime gare di Serie A: "Gare a porte chiuse? E' una decisione che non riguarda solo la Federcalcio. Il calcio non è l'unico sport. D'accordo col presidente del Coni, domani abbiamo radunato i medici. Insieme a loro considereremo tutti gli sport alla stessa misura - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Ritengo che in questo momento giocare la prima settimana a porte chiuse può essere l'obiettivo perché dà un triplice vantaggio: le partite si giocano, non si creano disagi al calendario, giocando a porte chiuse la gente starebbe a casa vedendo la tv".

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, emergenza Coronavirus: si cambia stadio! | Novità clamorosa

Casasco ha proseguito la sua disamina: "Occorre dare il giusto posizionamento, c'è un panico ingiustificato. Il virus ha una mortalità molto più bassa dell'influenza, direi di riportare le cose nella giusta considerazione. Bisogna dare allerta alla popolazione ma evitare situazioni di panico e allarme che forse diventerebbe troppo ingiustificato. Credo che in questo momento ci sia un po' di confusione. E' importante avere un'unica linea di comando e attenersi a essa. Forse è necessario che ci sia un decreto ministeriale per dare disinfettanti alla popolazione. Precauizioni? Abbiamo dato indicazioni generiche, per tutti è importante vaccinarsi contro l'influenza".

LEGGI ANCHE >>> Serie A, ripresa campionato | Parla il Premier Conte