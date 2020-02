ITALIANS - Verde, doppietta magica. Lanzafame capocannoniere

ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Se la Serie A si dimezza a causa del coronavirus, all'estero si continua a giocare con una pioggia di gol nei campionati 'minori' forniti dai nostri connazionali impegnati sui campi di gioco d'Europa e del mondo. Magica doppietta per Daniele Verde, in Grecia, che fa volare il suo AEK nelle zone alte di classifica. Bene anche il solito Macheda, decisivo ancora dagli undici metri come Lanzafame, in Ungheria, che guida la classifica cannonieri magiara. Bene anche l'ex juventino Beltrame, che decide il match del suo CSKA Sofia con un bel gol. In ombra invece Grifo col Friburgo e Diamanti in Australia.

ITALIANS, DA ANCELOTTI A FLORENZI: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 6,5 - Sua la verticalizzazione improvvisa che manda in porta Giroud per il gol del vantaggio. Orchestra il gioco sul vertice basso dei Blues rendendo la manovra sempre fluida.

ADAM MASINA (Watford) 5 - Niente da fare all'Old Trafford per il suo Watford. Il Manchester fa quello che vuole e la partita finisce con un 3-0 secco. Impalpabile in fase offensiva.

ANGELO OGBONNA (West Ham) - Liverpool-West Ham si giocherà oggi alle 21:00.

MOISE KEAN (Everton) s.v. - Rileva Delph all'82', ma la gara con l'Arsenal ha già acquisito il suo risultato definitivo.

NON HANNO GIOCATO: Emerson Palmieri (Chelsea)

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Everton) 5 - Perde 3-2 sul terreno di gioco dell'Arsenal. I problemi veri sono in difesa, al dilà dei tre gol incassati. Troppo statico e molle il reparto, tagliato spesso a fette dai movimenti degli attaccanti Gunners.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6 - Partita sofferta quella col Bordeaux, che il suo Psg riesce a portare a casa col risultato di 4-3. Sul gol di Pablo sembra avere qualche responsabilità a causa del retropassaggio a Rico, ma in reatà è sbagliato il rinvio dell'estremo difensore parigino. Il suo suggerimento è infatti preciso e non lo mette in difficoltà.

ARTURO CALABRESI (Amiens) 6 - Buona la sua gara nel pareggio a reti inviolate sul campo dello Strasburgo. Poca spinta per lui sulla fascia, ma buona difesa.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 5 - Sostituito al 67' da Sallai. E' la ciliegina ad una prova decisamente incolore nella sfida interna persa 2-0 col Dusseldorf.

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia), Alessandro Florenzi (Valencia).

SUPER LEAGUE CINA

Campionato rinviato a data da destinarsi a causa del coronavirus.

RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 6,5 - Gara non semplice contro l'Al-Ittihad, che comunque naviga nelle zone basse del campionato arabo. Arriva la vittoria di misura al minuto 93' grazie al gol di Eduardo che ribatte in rete il rigore sbagliato. L'ex Juve comunque gioca una buona gara, contribuendo al tiro al bersaglio operato dalla capolista con 6 tiri nello specchio.

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 5 - Troppo ampia la distanza col Wellington Phoenix vista sul rettangolo di gioco. La sconfitta è netta: 2-0.

Anche se il risultato avrebbe potuto gonfiarsi di più. Esce all'82' sostituito da Pierias.

RAOUL PETRETTA (Basilea) 5,5 - Il giallo rimediato al 2' della sfida interna col Servette lo condiziona un po' per il resto della gara. Esce al minuto 81 rimpiazzato da Pululu.

FRANCESCO MARGIOTTA (Lucerna) 7 - L'attaccante classe 1993 realizza al 4' il gol che illude i suoi, raggiunti però dal Thun già al 9'.

MIRKO ANTONUCCI (Vitoria Setubal) 5,5 - Subentra al minuto 71' della sfida col più quotato Braga persa 3-1. Non riesce ad incidere.

MICHELE PAOLUCCI (Valour FC) - Il campionato canadese è terminato.

STEFANO NAPOLEONI (Goztepe) 6 - Diarra recupera in extremis una partita che il suo Goztepe stava per portare a termine coi tre punti in tasca. Finisce invece 1-1 e la sua sostituzione avviene appena dopo il gol siglato dagli ospiti. Comunque buona la sua gara.

MARCO MOTTA (Persija Jakarta) - Il massimo campionato d'Indonesia è terminato.

VITO MANNONE (Esbjerg) 5,5 - Sconfitta 2-0 sul campo del Lyngby per la sua squadra. Niente da fare sulla seconda marcatura, ma sul primo gol forse ritarda l'uscita bassa.

STEFANO BELTRAME (CSKA Sofia) 7 - Decide lui il match casalingo disputato col Botev Plovdiv. Il suo gol, siglato al minuto 34 su assist di Sowe, consente al club di consolidare la quarta posizione guardando addirittura alla seconda piazza, distante appena due lunghezze.

MIRKO PIGLIACELLI (Craiova) 6 - Ne prende due nello scontro diretto casalingo col Cluj capolista. Tuttavia senza colpe, peraltro incassando anche lo sfortunato autogol di Martic al 67' che fa perdere ogni speranza di pareggio. Il Craiova resta secondo in classifica, ma adesso il Cluj si è portato a +6.

RICCARDO PISCITELLI (Dinamo Bucarest) 6 - Niente da fare sul terreno di gioco del Gaz Metan. Sconfitta di misura e squadra che rimane ancorata nel mega gruppo che lotterà fino alla fine per non retrocedere.

DIEGO FABBRINI (Dinamo Bucarest) 5 - Pochi palloni giocabili, poche occasioni da gol. La Dinamo produce poco e lui è fra i primi a risentirne in fase offensiva.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 7 - Il suo rigore è decisivo perchè porta momentaneamente in vantaggio il Panathinaikos sul campo dell'Asteras. Viene sostituito al minuto 76 da Mendoza e a 5' dal termine i padroni di casa pareggiano. In classifica marcatori sale a quota 10 gol raggiungendo il terzo posto.

DANIELE VERDE (AEK) 7,5 - Dopo il vantaggio siglato da Mantalos, ha inizio la sua giornata di gloria. Mette a segno una doppietta che stende l'Ofi Crete in neanche mezz'ora di gioco. Al 31', infatti, il suo AEK conduce già sul 3-0. Determinante.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 7 - Al 53' realizza il rigore del provvisorio vantaggio sul Puskas Academy, che però pareggia i conti all'88' con un altro calcio di rigore. In classifica marcatori sale a quota 10 centri, staccando di uno il secondo.

DARIO DEL FABBRO (Kilmarnock) 5 - Ci capisce poco nella sfida giocata dal suo Kilmarnock sul campo del Celtic. Di un'altra categoria la capolista del campionato scozzese, che spazza via gli avversari col risultato di 3-1.

NON HANNO GIOCATO: Mattia Montini (Dinamo Bucarest)

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 5,5 - Non va oltre l'1-1 col Puskas Academy in una partita decisa da due calci di rigore. L'unica consolazione è vedere il connazionale Lanzafame primo in classifica marcatori, anche perchè il suo Honved perde un'altra occasione di vincere uno scontro diretto con vista Europa.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

ALESSANDRO DIAMANTI (WESTERN UNITED) 5

VINCENZO GRIFO (FRIBURGO) 5

ADAM MASINA (WATFORD) 5

TOP

FEDERICO MACHEDA (PANATHINAIKOS) 7

DAVIDE LANZAFAME (HONVED) 7

DANIELE VERDE (AEK) 7,5