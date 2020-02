Calciomercato Juventus, un gol per il futuro | Novità su Ramsey

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY SPAL/ Una vittoria, quella della Juventus di Maurizio Sarri contro la SPAL di Gigi Di Biagio, che ha riportato il sereno in vista degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. Nei tre punti ottenuti dalla sfida del Mazza, spicca la prestazione di Aaron Ramsey bravo a fornire 'l'assist per l'assist' in occasione della prima rete, e freddo nel mettere a segno il gol della tranquillità.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il gol potrebbe anche cambiare il futuro di Ramsey, da diverse settimane accostato al Manchester United di Solskjaer anche in un possibile affare Pogba. La buona prestazione con la SPAL invece, e una possibile continuità ritrovata nelle prossime uscite, potrebbero far salire le quotazioni di una permanenza per Ramsey.