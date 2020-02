Coronavirus, summit in Figc: salta lo stage della Nazionale

CORONAVIRUS FIGC / In Italia è tempo di provvedimenti dopo l'emergenza Coronavirus. In Serie A e nei tornei inferiori, per diminuire il rischio di contagio, lo scorso weekend sono stati annullati diversi match, ma i vertici del calcio stanno lavorando in vista dei prossimi eventi. Stamane, verso le ore 12, a Roma è previsto un Consiglio Federale: una relazione del presidente della Figc Gabriele Gravina, riporta 'Tuttosport', sarà focalizzata sulle Nazionali, ma soprattutto cercherà di stabilire le prossime strategie: in questa fase nessuno vorrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di giocare le gare 'a porte chiuse'.

Sempre per stamane, inoltre, Gravina ha convocato un summit tra i medici della Federazione per fornire indicazioni precise circa l’attività delle squadre Nazionali. In attesa delle indicazioni dal summit, sarebbe stato deciso di rinviare comunque i raduni delle Nazionali Under 19 maschile e femminile in programma oggi e domani a Coverciano. Salta così il primo stage programmato dal ct Roberto Mancini con le rappresentati giovanili.

