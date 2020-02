FIORENTINA MILAN CUTRONE / Vergogna social dopo Fiorentina-Milan.

Oggi Patrickha pubblicato due stories sul proprio profilo Instagram in cui mostra degli spregevoli commenti di due soggetti - che non meritano di essere chiamati tifosi - che dopo la partita hanno rivolto frasi vergognose all'attaccante viola, augurandogli di contrarre ile di raggiungere Davide. "Complimenti" e "al peggio non c'è limite... senza parole" il commento sdegnato dell'ex Milan, che si è procurato il rigore decisivo e ha esultato per l'1-1 dei suoi.

