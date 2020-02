INTER LUDOGORETS EUROPA LEAGUE CORONAVIRUS / Si va verso il regolare svolgimento di Inter-Ludogorets, partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì sera a 'San Siro'.

Nonostante l'emergenza coronavirus, infatti, come riferito da Marco Barzaghi di 'Sport Mediaset' si attende la conferma ufficiale ma si dovrebbe giocare giovedì a porte chiuse. La UEFA è in continuo contatto con le autorità italiane e la decisione ufficiale è attesa per domani.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, recupero Inter-Sampdoria: può slittare a maggio!