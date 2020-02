p>INTER MORATTI CHE TEMPO CHE FA / Nel corso dell'intervista a 'Che tempo che fa', Massimoha parlato della possibilità di riacquistare l'Un'idea che sembra tramontare del tutto: "Siamo in buone e mani - ammette l'ex presidente - Non ho mai ripensato a riacquistarla, me lo dicono tante persone vicine. L'Inter oggi è nelle mani di persone che guarda al futuro in modo giusto, io vorrei tornare ad avere l'età di quando acquistai il club (sorride, ndr.).? è molto bravo, credo sia un ottimo allenatore e ci tiene tantissimo a far bene e questa è la cosa principale".