CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI / Blaise Matuidi e la Juventus ancora insieme fino al 2021. Come riportato da 'Le Figaro Sport 24', il club bianconero ha deciso di esercitare l'opzione per il rinnovo di un ulteriore anno del contratto del centrocampista francese. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore al portale: "Rimarrò qui, il mio contratto includeva un'opzione per un ulteriore anno e il club ha deciso di esercitarla. Sono molto felice di continuare un'altra stagione qui, non ho mai avuto dubbi perché sentivo la fiducia di tutti".

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

La Juve si lega così all'ex PSG per almeno un'altra stagione dopo i recenti rumors di un suo possibile addio nel calciomercato estivo. Manca dunque solo l'annuncio ufficiale: il rinnovo di Matuidi con la Juventus è realtà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, offerta per Tonali | Fissato l'appuntamento

Juventus, Guardiola rincara la dose: c'è l'apertura