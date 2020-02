ROMA LECCE LIVERANI / Goleada Roma ai danni del Lecce di Liverani. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore del club pugliese ha analizzato il pesante passivo di 4-0: "Perdere a Roma ci può stare, ma noi li abbiamo aiutati a vincere. Dispiace aver apparecchiato i primi due gol. Ero sicuro che avremmo creato occasioni, perché abbiamo la forza per infastidire tutti, ma dovevamo rimanere di più in partita. Il gol dopo 13 minuti sicuramente un po' ci ha tagliato le gambe".

Roma-Lecce, Liverani sulla lotta salvezza e le assenze di Falco e Saponara

Sulla lotta per la salvezza, poi: "Credo che fino ai 29 punti siamo dentro tutti, sarà un gruppone di 6/7 squadre che se la giocherà fino alla fine. Fino a qualche settimana fa ci davano tutti per spacciati, ma dopo le tre vittorie i nostri obiettivi non sono cambiati". Infine, Liverani ha commentato le assenze di Falco e Liverani: "Col Napoli avevamo Falco e Saponara per ripartire e che hanno la qualità di saltare l'uomo. Per noi sono fondamentali, ma abbiamo vinto anche senza. Quello che conta è la totalità del gruppo".

