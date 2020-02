CALCIOMERCATO PANCHINA PSG TUCHEL ALLEGRI / Avventura al capolinea per Thomas Tuchel. Il tecnico ha ormai i giorni contati e a fine stagione lascerà il Psg. Niente potrà salvare la sua panchina, nemmeno un buon cammino in Champions League. Leonardo avrebbe già preso questa decisione da tempo, spinto dal desiderio di ripartire con una guida tecnica. Per Tuchel - come riporta 'ParisUnited' - potrebbero così riaprirsi le porte del campionato tedesco: ci sarebbero stati dei contatti con il Bayern Monaco ma ancora nulla di concreto.

Ma non solo l'allenatore, giugno sarà il mese degli addii per altri due elementi che hanno fatto la storia recente del Psg. Edison Cavani è pronto a cambiare aria: l'Atletico Madrid è la squadra che più ha spinto per averlo ma attenzione alla pista che lo porta in Inghilterra. Altro elemento che dovrebbe lasciare la Francia è ThiagoSilva.

Il brasiliano ha espresso il desiderio di continuare sotto la Torre Eiffel ma Leonardo non sembra proprio dello stesso parere e proprio per questo è tornata di moda l'ipotesi Milan per il centrale brasiliano.

Psg, Allegri e Inzaghi per la panchina

Ma il Psg, anche con gli addii di Thiago Silva e Cavani, resterà molto italiano. L'intenzione di Leonardo sarebbe, infatti, quella di affidare la panchina del club francese ad un allenatore del nostro paese. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Massimiliano Allegri che da giugno è pronto a tornare in sella. Altra idea, circolata nelle ultime ore, che stuzzica non poco il dirigente brasiliano, è quella di SimoneInzaghi. L'allenatore protagonista con la Lazio piace non poco così come Marusic e Milinkovic-Savic, quest'ultimo vero pallino di Leonardo. Il biancoceleste attualmente guadagna 2 milioni di euro, cifra che al Psg andrebbe almeno a raddoppiare.

