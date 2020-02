ROMA LECCE FONSECA / E' soddisfatto Fonseca del successo per 4 a 0 della sua Roma contro il Lecce. Una vittoria rotonda che allontana la crisi: "La squadra si è allenata molto bene in questi giorni - ammette il mister ai microfoni di 'Sky Sport' - io ero molto fiducioso. Abbiamo fatto i primi 30 minuti molto buoni, è stato un match diverso da quello di Europa League, ho visto i giocatori in fiducia. Pellegrini ha fatto una buona partita ma aveva qualche fastidio e non l'ho voluto rischiare, nessun infortunio".

CENTROCAMPO - "E' fondamentale per lo sviluppo del gioco, Veretout e Cristante hanno fatto tanto bene per la squadra - prosegue Diawara? Abbiamo segnali positivi ma bisogna vedere. E' una situazione da monitorare giornalmente.

? E' un grandissimo giocatore, fa le scelte giuste in fase offensiva".

DIFESA - "E' troppo importante non prendere gol. Oggi abbiamo fatto una buona partita soprattutto in fase di marcatura preventiva, per questo non abbiamo subito reti contro una squadra che ha qualità offensive, che arriva in area con tanti calciatori".

CRITICHE - "Bisogna essere sempre equilibrati, se non si è in un buon momento il principale responsabile è l'allenatore, ovviamente non posso aspettarmi fiori adesso (sorride, ndr.), Io accetto le critiche".

