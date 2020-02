Coronavirus, recupero Inter-Sampdoria: può slittare a maggio!

CORONAVIRUS CALENDARIO INTER-SAMPDORIA / Il Coronavirus ha bloccato la Serie A. Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma sono state rinviate a data da destinarsi. Trovare un giorno per il recupero sarà un problema soprattutto per le squadre chiamate a giocare in Europa come Atalanta e Inter.

Per il club milanese lo sarà ancora di più per via di un calendario d'avvero fitto.

In Europa League c'è un turno in più e i nerazzurri sono impegnati anche in Coppa Italia. Se l'Inter dovesse proseguire in tutte le competizioni la partita di recupero contro la Sampdoria di Ranieri potrebbe essere fissata a maggio.

Giovedì 27 febbraio: ritorno sedicesimi di finale Europa League

Giovedì 5 marzo: ritorno semifinali di Coppa Italia

Giovedì 12 e 19 marzo: ottavi di finale Europa League

Mercoledì 25 marzo e 1 aprile sosta per le Nazionali

Giovedì 9 aprile e 16 aprile: quarti di finale Europa League

Mercoledì 22 aprile: turno infrasettimanale Serie A

Giovedì 30 aprile e 7 maggio: semifinali Europa League

Mercoledì 13 maggio: finale di Coppa Italia

Determinante sarà dunque soprattutto il cammino dell'Inter in Europa. Se dovesse venire eliminata, trovare un giorno disponibile, come potete vedere, sarà decisamente più facile.