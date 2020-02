SERIE A ROMA LECCE / La Roma surclassa il Lecce e torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive in Serie A. Oggi pomeriggio, nel 25esimo turno, i ragazzi di Fonseca si sono imposti su quelli di Liverani con un perentorio 4 a 0, frutto delle reti di Under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov. Con questo risultato, quindi, i giallorossi possono continuare con più ottimismo la lotta per il quarto posto, in attesa della risposta dell'Atalanta, che oggi non ha giocato a causa dell'emergenza Coronavirus: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

La gara dello stadio 'Olimpico' ha quindi chiuso questo weekend di campionato, che in serata prevedeva, rinviata anch'essa per il virus che ha messo in allarme alcune zone del Nord Italia.

Roma-Lecce 4-0: 13' Under (R), 37'Mkhitaryan (R), 70' Dzeko (R), 80' Kolarov (R)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 60 punti; Lazio* 59; Inter 54; Atalanta 45; Roma* 42; Napoli* e Milan* 36; Verona e Parma 35; Bologna* 34; Cagliari 32; Sassuolo e Fiorentina* 29; Torino e Udinese* 27; Lecce* 25; Sampdoria 23; Genoa* 22; Brescia 16; Spal 15.

* una partita in più